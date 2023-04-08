Cumhurbaşkanı Erdoğan: "42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında, 42 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında, 42 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Hatay'daki Defne Hastanesi'nin temel atma törenine yönelik eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan, "Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşa çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Hatay'daki Defne Hastanesi'nin temel atma törenine yönelik eleştiriler de vardı.
Erdoğan, "Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşa çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bizim yalanlarla bühtanlarla aslı astarı olmayan iftiralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:
- Yaralılarımıza özellikle hali hazırda 122 bin 316 sağlık personelimiz hizmet veriyor. Hala aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Şimdi de inşallah Kocaeli'de yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz.
- Sağlık kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. 2 bin 832 sürekli işçi 9 bin 59 sağlık personelinin atamasını yapacağız.