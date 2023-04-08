Cumhurbaşkanı Erdoğan: "42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Hatay'daki Defne Hastanesi'nin temel atma törenine yönelik eleştiriler de vardı.

Erdoğan, "Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşa çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bizim yalanlarla bühtanlarla aslı astarı olmayan iftiralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." diye konuştu.