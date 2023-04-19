Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz kredi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair önemli konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." dedi. İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair önemli konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." dedi.
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini duyurmuştu. Erdoğan gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapılacağını duyururken bu kapsamda binlerce çift ise "Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.
Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.