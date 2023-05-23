Emekliler dikkat: Çifte zam geliyor!

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM

Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu. Erdoğan, tıpkı asgari ücret 2023'te olduğu gibi emekli ve memur zammı için de refah payı verileceğini açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.