Emekliler dikkat: Çifte zam geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yeni bir zam haberi duyurdu. Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
Malatya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri hakkında yaptığı son açıklamasında emeklilere yeni bir zam haberi duyurdu. İşte yaptığı açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
- En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. Emeklilerin maaş zammı Temmuz ayında gelecek. Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası refah payı da eklenecek ve zam netleşecek.
- Malatya inşallah 5 milletvekili ile temsil edilecek. Nasıl bugüne kadar sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak, Allah'ın izniyle gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz. Ancak, daha çok çalışacağız.
EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM
Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu. Erdoğan, tıpkı asgari ücret 2023'te olduğu gibi emekli ve memur zammı için de refah payı verileceğini açıkladı.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.