Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) NATO ile anlaştı

Yapılan anlaşmanın şirketin genel cirosuna ve karlılığına olumlu katkı sağlayacağı beklenmekte.

Açıklamadaise şunlar kaydedildi;

- Şirketimiz, NATO Tedarik Ajansı NSPA tarafından düzenlenen Rasyon Paket ihalesinde Teknik ve Ticari şartları karşılayarak 3+2 yıl süresince NATO'nun onaylı tedarikçisi olma hakkı kazanmıştır. Konu ile ilgili sözleşme süreci başlamıştır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.