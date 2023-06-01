Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) NATO ile anlaştı
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) firması KAP’ta yeni iş ilişkisini duyurdu. Şirket yayımladığı bildiride NATO'nun onaylı tedarikçisi olma hakkı kazandığını bildirdi.
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) firması, bugün (31.06.2023) KAP’ta yeni iş ilişkisi kapsamında yayınladığı bildirimde, NATO Tedarik Ajansı NSPA tarafından düzenlenen Rasyon Paket ihalesinde Teknik ve Ticari şartları karşılayarak 3+2 yıl süresince NATO'nun onaylı tedarikçisi olma hakkı kazandığını kamuyla paylaştı. Sözleşme sürecinin başladığını da beyan etti.
Yapılan anlaşmanın şirketin genel cirosuna ve karlılığına olumlu katkı sağlayacağı beklenmekte.
Açıklamadaise şunlar kaydedildi;
- Şirketimiz, NATO Tedarik Ajansı NSPA tarafından düzenlenen Rasyon Paket ihalesinde Teknik ve Ticari şartları karşılayarak 3+2 yıl süresince NATO'nun onaylı tedarikçisi olma hakkı kazanmıştır. Konu ile ilgili sözleşme süreci başlamıştır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. (DARDL) BORSADA BUGÜN (01.06.2023) NASILDI?
• BİST100 endeksi bugünü (01.06.2023), 4.959,80 puan ve % 1,49 artıda tamamladı.
• DARDNL hisseleri ise günü 4,38 TL fiyatından ve % 9,77 yükseliş ile tavan fiyattan kapattı
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. (DARDL) FİRMASININ FAALİYETİ VE ORTAKLIK YAPISI
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Şirketin Faaliyeti: Gıda Ürünleri, Su Ürünleri İşleme, Satış. Deniz ürünleri, dondurulmuş gıda, konserve gıda ile hazır yemek üretimi yapan Çanakkale merkezli gıda şirketidir. Şirket, Türkiye'nin ilk konserve ton balığı üreticisidir.