DenizBank, TEB ve QNB Finansbank’tan emeklilere cazip fırsatlar!

PROMOSYONLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bankaların sunduğu promosyon tutarları, emeklinin maaş miktarına ve bankanın belirlediği ek koşullara göre farklılık gösterebiliyor. Ayrıca, promosyon ödemelerinin genellikle bir taahhüt süresi gerektirdiği unutulmamalı. Bu süre zarfında maaşın ilgili bankadan alınması şartı da aranabilir. Emeklilerin promosyon tekliflerini değerlendirirken bankaların koşullarını detaylı bir şekilde incelemeleri gerekiyor.