Depremzede öğrencilere burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

DEPREMZEDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KREDİSİ BURSA DÖNECEK Mİ?

Erdoğan, katıldığı canlı yayında depremzede öğrencilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

- Şu an hala yurtlarımızda kalan depremzelerimiz var ve bu hizmeti sürdürüyorlar. Yemeleri içmeleri herşeyleri ile bu süreci devam ettiriyoruz. Yeni dönemde de yurtların inşası devam edecek. Halen 30 bini deprem bölgesinde olmak üzere 132 bin kardeşimizi misafir ediyoruz.