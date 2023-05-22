Depremzede öğrencilere burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen öğrencilere burs imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından duyuruldu. Erdoğan, depremzede öğrencilere burs verileceğini bildirdi. İşte detaylar...
Depremzede üniversite öğrencilerine burs veriliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden etkilenen yükseköğrenim öğrencilerine halihazırda verilen kredilerin de bursa dönüşeceğini belirtti. İşte, depremzede öğrenci bursu ve yurt işlemleri hakkında yeni gelişme...
DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURSU BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mayıs günü katıldığı canlı yayında depremzede üniversite öğrencilerine burs verileceğini belirtti.
Depremden etkilenen öğrencilere burs verilecek. Ayrıca yurtlarda özel kontenjan ayrılacak, öncelik sağlanacak.
Yakınını kaybedenlerin veya evi, iş yeri orta veya üstü hasarlı olanların tamamına burs imkanı gertiriliyor. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüşecek.
Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurarak bu imkanlardan yararlanacak.
DEPREMZEDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KREDİSİ BURSA DÖNECEK Mİ?
Erdoğan, katıldığı canlı yayında depremzede öğrencilere yönelik şu ifadeleri kullandı:
- Şu an hala yurtlarımızda kalan depremzelerimiz var ve bu hizmeti sürdürüyorlar. Yemeleri içmeleri herşeyleri ile bu süreci devam ettiriyoruz. Yeni dönemde de yurtların inşası devam edecek. Halen 30 bini deprem bölgesinde olmak üzere 132 bin kardeşimizi misafir ediyoruz.