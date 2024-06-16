Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor! Banka hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın

Haziran ayında yapılacak destek ödemeleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan önemli bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Göktaş, ödemelerin hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte milyonlarca vatandaşın beklediği ödemelere ilişkin detaylar...

# destek ödemesi # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor! Banka hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın - Resim: 1

Vatandaşlara bakanlık tarafından yapılan destek ödemelerin detayları düzenli olarak araştırılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar ödemelerin ne kadar olacağını ve ne zaman yapacağını merak ediyor.

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Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor! Banka hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın - Resim: 2

Destek ödemeleriyle ilgili çeşitli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar söz konusu açıklamaları yakından takip ederken haziran ayında yapılacak ödemelerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor! Banka hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın - Resim: 3

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak destek ödemeleriyle ilgili son gelişmeyi duyurdu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasından sonra vatandaşlar banka hesaplarını kontrol etmeye başladı.

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Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor! Banka hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın - Resim: 4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

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