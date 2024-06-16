Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor! Banka hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın
Haziran ayında yapılacak destek ödemeleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan önemli bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Göktaş, ödemelerin hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte milyonlarca vatandaşın beklediği ödemelere ilişkin detaylar...
Vatandaşlara bakanlık tarafından yapılan destek ödemelerin detayları düzenli olarak araştırılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar ödemelerin ne kadar olacağını ve ne zaman yapacağını merak ediyor.
Destek ödemeleriyle ilgili çeşitli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar söz konusu açıklamaları yakından takip ederken haziran ayında yapılacak ödemelerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak destek ödemeleriyle ilgili son gelişmeyi duyurdu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasından sonra vatandaşlar banka hesaplarını kontrol etmeye başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.