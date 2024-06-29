Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı! Banka hesaplarını kontrol edin! Bakan müjdeli haberi paylaştı

Vatandaşlara yapılan destekleme ödemeleri ile ilgil yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan İbrahim Yumaklı, son ödemelerin hesplara yatırıldığını duyurdu. İşte müjdeli haberin ayrıntıları...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı! Banka hesaplarını kontrol edin! Bakan müjdeli haberi paylaştı - Resim: 1

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ve belirli meslek gruplarına zaman zaman destekleme ödemeleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar da söz konusu ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını kontrol ediyor.

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Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı! Banka hesaplarını kontrol edin! Bakan müjdeli haberi paylaştı - Resim: 2

Destekleme ödemeleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları da en çok takip edilen konu başlıklarının arasında geliyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan müjdeli bir haber geldi.

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Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı! Banka hesaplarını kontrol edin! Bakan müjdeli haberi paylaştı - Resim: 3

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemesi ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşımda bulundu.

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Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı! Banka hesaplarını kontrol edin! Bakan müjdeli haberi paylaştı - Resim: 4

Bakan İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.

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