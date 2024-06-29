Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı! Banka hesaplarını kontrol edin! Bakan müjdeli haberi paylaştı
Vatandaşlara yapılan destekleme ödemeleri ile ilgil yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan İbrahim Yumaklı, son ödemelerin hesplara yatırıldığını duyurdu. İşte müjdeli haberin ayrıntıları...
İhtiyaç sahibi vatandaşlara ve belirli meslek gruplarına zaman zaman destekleme ödemeleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar da söz konusu ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını kontrol ediyor.
Destekleme ödemeleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları da en çok takip edilen konu başlıklarının arasında geliyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan müjdeli bir haber geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemesi ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşımda bulundu.
Bakan İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.