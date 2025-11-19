Dev bankadan ezber bozan rapor! 'Altında gerçek yükseliş şimdi başlıyor'
Piyasalar son dönemdeki sert geri çekilmelerle tedirginlik yaşarken, dünya devi finans kuruluşundan gelen çarpıcı rapor yatırımcının rotasını yeniden zirveye çevirdi. Dev banka mevcut tablonun yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek rekor seviyeyi işaret etti.
ABD merkezli finans devi Goldman Sachs, altın piyasasındaki son dalgalanmaları mercek altına aldığı yeni raporunda, yatırımcıları heyecanlandıracak bir projeksiyon çizdi.
Habertürk'e göre, bankanın analistleri, ons altın fiyatının 2026 yılı sonuna kadar tırmanışını sürdürerek 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü. Yapılan bu tahmin, mevcut fiyat seviyeleri baz alındığında yaklaşık yüzde 20'lik bir değer artışı potansiyeli anlamına geliyor.
Bankanın yayınladığı kapsamlı değerlendirmede, son haftalarda piyasada hissedilen geri çekilme hareketi sadece “geçici bir sarsıntı” olarak nitelendirilirken, altını destekleyen yapısal talep dinamiklerinin gücünü koruduğu belirtildi.
RALLİNİN İKİ SARSILMAZ AYAĞI
Goldman Sachs, bu yıl piyasalara damgasını vuran yükseliş trendinin arkasındaki iki temel dayanağın değişmediği görüşünü savunuyor.
Raporda, 2022 yılından bu yana dolar cinsi varlıklardaki paylarını azaltma stratejisi güden merkez bankalarının alımları ve emeklilik fonları da dahil olmak üzere özel yatırımcıların ilgisi, mevcut ralliyi besleyen ana unsurlar olarak sıralandı. Bankaya göre, bu motivasyonlar piyasayı yukarı taşımaya devam edecek.
Piyasa verilerine bakıldığında, altın fiyatlarının 30 Ekim tarihinde 4.336 dolar/ons seviyesini görerek tarihi bir rekor kırdığı hatırlatılıyor. Ancak bugün gelinen noktada, fiyatların zirveden yaklaşık yüzde 5.4 oranında bir kayıpla 4.098 dolara kadar gerilediği görülüyor.
Bu düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında yeni bir faiz indirimi yapma ihtimalinin piyasa beklentilerinde yüzde 50'nin altına inmesi etkili oldu. Faiz indirimi beklentisinin zayıflaması doları güçlendirirken, ters korelasyon etkisiyle altına olan talebi kısa vadede baskıladı.
Tüm bu negatif görünüme rağmen Goldman Sachs, yaşanan değer kaybını bir boğa piyasası içerisinde gerçekleşen olağan bir “ara düzeltme” olarak yorumluyor.
Bankanın iyimser tablosuna rakip finans kuruluşlarından da destek geldi. Benzer bir öngörüde bulunan UBS, geçtiğimiz hafta paylaştığı raporunda Goldman Sachs'ın tahminlerine paralel olarak altının 2026–2027 periyodunda 5.000 dolar bandına ulaşabileceğini bildirdi.