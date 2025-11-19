Dev bankadan ezber bozan rapor! 'Altında gerçek yükseliş şimdi başlıyor'

Raporda, 2022 yılından bu yana dolar cinsi varlıklardaki paylarını azaltma stratejisi güden merkez bankalarının alımları ve emeklilik fonları da dahil olmak üzere özel yatırımcıların ilgisi, mevcut ralliyi besleyen ana unsurlar olarak sıralandı. Bankaya göre, bu motivasyonlar piyasayı yukarı taşımaya devam edecek.