Devlet Su İşleri (DSİ) sürekli işçi alımı yapacak: Kaç işçi alınacak? Başvurular nasıl yapılacak?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanı verdi. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki DSİ kaç işçi alımı yapacak? DSİ işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. DSİ'nin işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de de yayımlandı.
DSİ KAÇ İŞÇİ ALIMI YAPACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre DSİ, istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yapacak.
İşçiler, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisi konumunda çalıştırılacak.
DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya kurumun internet sitesinden yapılabilecek.