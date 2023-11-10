Devlet Üniversiteleri Yemekhane Ücretlerine Zam Yaptı! Bazı Üniversitelerde Zam Yüzde 200’ü Buldu!

Devlet üniversiteleri sırayla yemekhane ücretlerine zam yaptı! Bazı üniversitelerde zamlar yüzde 200’ü buldu! Yüksek fiyat artışı oldukça tepki çekti! İşte yemekhane ücretlerine zam yapan devlet üniversiteleri…

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Editör: Selime Albayrak
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Devlet Üniversiteleri Yemekhane Ücretlerine Zam Yaptı! Bazı Üniversitelerde Zam Yüzde 200’ü Buldu! - Resim: 1

Marmara Üniversitesi

Eski Ücret: 5 TL

Yeni Ücret: 15 TL

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Devlet Üniversiteleri Yemekhane Ücretlerine Zam Yaptı! Bazı Üniversitelerde Zam Yüzde 200’ü Buldu! - Resim: 2

Yıldız Teknik Üniversitesi

Eski Ücret: 6,50 TL

Yeni Ücret: 9,75 TL

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Devlet Üniversiteleri Yemekhane Ücretlerine Zam Yaptı! Bazı Üniversitelerde Zam Yüzde 200’ü Buldu! - Resim: 3

Anadolu Üniversitesi

Eski Ücret: 9 TL

Yeni Ücret: 15 TL

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Devlet Üniversiteleri Yemekhane Ücretlerine Zam Yaptı! Bazı Üniversitelerde Zam Yüzde 200’ü Buldu! - Resim: 4

Erciyes Üniversitesi

Eski Ücret: 5 TL

Yeni Ücret: 10 TL

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