Devlet Üniversiteleri Yemekhane Ücretlerine Zam Yaptı! Bazı Üniversitelerde Zam Yüzde 200’ü Buldu!
Devlet üniversiteleri sırayla yemekhane ücretlerine zam yaptı! Bazı üniversitelerde zamlar yüzde 200’ü buldu! Yüksek fiyat artışı oldukça tepki çekti! İşte yemekhane ücretlerine zam yapan devlet üniversiteleri…
Editör: Selime Albayrak
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Marmara Üniversitesi
Eski Ücret: 5 TL
Yeni Ücret: 15 TL
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eski Ücret: 6,50 TL
Yeni Ücret: 9,75 TL
Anadolu Üniversitesi
Eski Ücret: 9 TL
Yeni Ücret: 15 TL
Erciyes Üniversitesi
Eski Ücret: 5 TL
Yeni Ücret: 10 TL