Devletten 5 yıl vadeli ucuz kredi! İşte başvuru tarihleri
Milyonlarca esnafa kredi müjdesi iletildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf için tahsis edilen kredi limitinin 750 bin liraya yükseltildiğini ve başvuruların bugün itibariyle açıldığını bildirdi.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin başladığını belirterek, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları söyledi:
- Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisi bugün itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun.
KREDİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK
5 yıl vadeli 750 bin TL'lik esnaf ve sanatkarlara özel işletme kredileri cazip faiz oranı ile Halkbank aracılığı ile verilecek.
ESNAF KREDİ AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
Esnafa verilecek kredide örnek ödeme planı...