Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak?
Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği uygulaması Nisan 2025 itibarıyla devreye girdi. Peki destekten kimler faydalanabilir, faturalarda yeni dönem nasıl işleyecek?
2025 yılında enerji faturalarını hafifletmek amacıyla başlatılan devlet destekli uygulama, özellikle dar gelirli konut abonelerine yönelik önemli bir katkı sunuyor.
NTV'ye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ tarafından yapılan açıklamalarla detayları netleşen destek programı, ticari aboneleri kapsamazken, bireysel konut kullanıcılarını hedef alıyor.
DESTEK ORANLARI NE KADAR?
Doğalgaz faturaları için belirlenen devlet destek oranı yüzde 65 olarak açıklandı.
Elektrik faturalarında ise destek oranı, hane halkının tüketim düzeyine göre değişiyor:
Aylık tüketimi 417 kilovatsaatin altında olanlar için: yüzde 60 destek
Tüketimi bu sınırın üzerinde olanlar için: yüzde 40 destek
Yeni düzenleme ile birlikte 1 Nisan 2025'ten itibaren düzenlenen tüm doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği tutarı açıkça belirtiliyor.
Örneğin;
Aylık tüketim bedeli 1.376,44 TL olan bir doğalgaz faturasına, 799,80 TL devlet desteği uygulanarak, nihai ödeme tutarı 577 TL olarak yansıtılıyor.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Fatura desteği yalnızca konut abonelikleri için geçerli.
Ticarethane, sanayi kuruluşları ve elektrik üretimi yapan işletmeler bu destek kapsamı dışında kalıyor.
Öte yandan elektrik faturası devlet desteği 417 kilovatsaati altında kalan ve bu oranı geçen kullanıcılar arasında farklılık gösteriyor.