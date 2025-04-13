Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak?

Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği uygulaması Nisan 2025 itibarıyla devreye girdi. Peki destekten kimler faydalanabilir, faturalarda yeni dönem nasıl işleyecek?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak? - Resim: 1

2025 yılında enerji faturalarını hafifletmek amacıyla başlatılan devlet destekli uygulama, özellikle dar gelirli konut abonelerine yönelik önemli bir katkı sunuyor. 

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Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak? - Resim: 2

NTV'ye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ tarafından yapılan açıklamalarla detayları netleşen destek programı, ticari aboneleri kapsamazken, bireysel konut kullanıcılarını hedef alıyor.

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Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak? - Resim: 3

DESTEK ORANLARI NE KADAR?

Doğalgaz faturaları için belirlenen devlet destek oranı yüzde 65 olarak açıklandı.

Elektrik faturalarında ise destek oranı, hane halkının tüketim düzeyine göre değişiyor:

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Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak? - Resim: 4

Aylık tüketimi 417 kilovatsaatin altında olanlar için: yüzde 60 destek

Tüketimi bu sınırın üzerinde olanlar için: yüzde 40 destek

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Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak? - Resim: 5

Yeni düzenleme ile birlikte 1 Nisan 2025'ten itibaren düzenlenen tüm doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği tutarı açıkça belirtiliyor.

Örneğin;

Aylık tüketim bedeli 1.376,44 TL olan bir doğalgaz faturasına, 799,80 TL devlet desteği uygulanarak, nihai ödeme tutarı 577 TL olarak yansıtılıyor.

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Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak? - Resim: 6

KİMLER YARARLANABİLİR?

Fatura desteği yalnızca konut abonelikleri için geçerli.
Ticarethane, sanayi kuruluşları ve elektrik üretimi yapan işletmeler bu destek kapsamı dışında kalıyor.

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Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak? - Resim: 7

Öte yandan elektrik faturası devlet desteği 417 kilovatsaati altında kalan ve bu oranı geçen kullanıcılar arasında farklılık gösteriyor.

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