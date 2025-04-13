Devletten fatura desteği başlıyor: Doğalgaz ve elektrikte kim ne kadar ödeme alacak?

Yeni düzenleme ile birlikte 1 Nisan 2025'ten itibaren düzenlenen tüm doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği tutarı açıkça belirtiliyor.

Örneğin;

Aylık tüketim bedeli 1.376,44 TL olan bir doğalgaz faturasına, 799,80 TL devlet desteği uygulanarak, nihai ödeme tutarı 577 TL olarak yansıtılıyor.