Diplomasıza milyonluk maaş! 2025’in en çok kazandıran meslekleri açıklandı
2025 yılı itibarıyla dünyada en çok kazandıran meslekler belli oldu. Sağlık, teknoloji ve yöneticilik zirvedeki yerini korurken, üniversite diploması olmadan yılda milyonlara ulaşan “yeni yaka” işler listede dikkat çekiyor.
Uluslararası kariyer platformları ve iş gücü araştırmaları, 2025 yılında dünyanın en yüksek maaşlı mesleklerini açıkladı. Listenin zirvesinde yine sağlık sektörü var. Özellikle beyin cerrahları, anesteziyologlar ve psikiyatristler, yılda 500 bin ile 800 bin dolar arasında kazanç elde ederek liste başında yer aldı.
SSBM Business School’un analizine göre, “sağlık hizmetlerine olan talep, yaşlanan nüfus ve tıbbi uzmanlığın sınırlı olması maaşların artışındaki en büyük etken.”
Haber Global'e göre, 2025’in yıldızları arasında yapay zeka mühendisleri, makine öğrenimi uzmanları ve veri bilimciler de bulunuyor. Yıllık gelirleri 180 bin dolardan başlayıp 350 bin doları geçen bu uzmanlıklar, teknoloji sektöründe altın çağını yaşıyor.
Yocket Global Trends Raporu'nda şu ifadeler yer alıyor:
“Yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda çalışanların maaşları hızla artıyor. 2025 bu uzmanlar için altın yıl.”
Yöneticilik pozisyonlarında ise CEO’lar, yatırım bankacıları ve finans direktörleri (CFO) listenin en üst sıralarında yer aldı. Özellikle CEO’ların kazancı bazı sektörlerde 1,5 milyon dolara kadar ulaşabiliyor. Bu pozisyonlar, stratejik karar alma ve büyük sorumlulukları üstlenme karşılığında rekor seviyelerde maaşlarla ödüllendiriliyor.
İşte en çok kazanan meslekler ve ortalama yıllık gelirleri:
Beyin Cerrahı 600 bin dolar
CEO 350 bin – 1 milyon 500 bin dolar
Yapay Zeka Mühendisi 200 bin dolar
Anesteziyolog 400 bin dolar
Veri Bilimcisi 180 bin dolar
Psikiyatrist 239 bin dolar
Yatırım Bankacısı 250 bin dolar
Etik Hacker 130 bin dolar
Kamyon Şoförü (ABD) 150 bin dolar
Yenilenebilir Enerji Mühendisi 120 bin dolar