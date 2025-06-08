Diplomasıza milyonluk maaş! 2025’in en çok kazandıran meslekleri açıklandı

Uluslararası kariyer platformları ve iş gücü araştırmaları, 2025 yılında dünyanın en yüksek maaşlı mesleklerini açıkladı. Listenin zirvesinde yine sağlık sektörü var. Özellikle beyin cerrahları, anesteziyologlar ve psikiyatristler, yılda 500 bin ile 800 bin dolar arasında kazanç elde ederek liste başında yer aldı.