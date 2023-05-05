Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de: Fatura iadesi nasıl olacak?
Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.
Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. Uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak. Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.
Doğalgazın ücretsiz olacağı ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından takip edilmeye başlandı. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın 1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacağını duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler "Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz, Mayıs'ta mı? Ödenen faturalar iade edilecek mi?" araştırmalarına çevrildi. Doğalgazın ücretsiz olacağı ay açıklanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sayaçlarda okuma yapılmayacağının altını çizdi. İşte, Ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' haberi Resmi Gazete'de yayımlandı.
"DOĞALGAZ FATURLARI BAKANLIK BÜNYESİNDEN KARŞILANACAK"
Resmi Gazete'de yer alan kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak