Doğal gaz ne zaman ücretsiz? Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde yüz oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar fatura üzerinde 0 (sıfır) lira olarak gösterilecek. 24 Nisan 2024 tarihinden sonra hatalı olarak abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturaları ise iptal edilecek. İptal edilen faturalarla ilgili para iadesi 3 gün içinde yapılacak.