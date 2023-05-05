Doğal gaz ne zaman ücretsiz? Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Yurt genelinde doğal gazın ücretsiz verilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaklaşık 20 milyon abonenin yararlanacağı ücretsiz doğal gaz uygulamasının hangi tarihler arasında olduğu araştırılıyor? Peki doğal gaz ne zaman ücretsiz? Ücretsiz doğal gaz son tarih ne zaman? İşte detaylar...
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Ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Devlete maliyeti 40 milyar lira olarak ölçülen ücretsiz doğal gaz uygulamasından 19,7 milyon abone yararlanacak.
Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde yüz oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar fatura üzerinde 0 (sıfır) lira olarak gösterilecek. 24 Nisan 2024 tarihinden sonra hatalı olarak abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturaları ise iptal edilecek. İptal edilen faturalarla ilgili para iadesi 3 gün içinde yapılacak.
Ayrıca iade yükümlülüğü mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme olarak yapılabilecek.