Doğal Gaz O Tarihe Kadar Bedava! Karar Duyuruldu

Aylık 151,75 Lira Vatandaşta Kalacak

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak.

Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.