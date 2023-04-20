Doğal gaz ücretsiz mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya ulaştırılıyor. Erdoğan konuya ilişkin açıklamaları, 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde" yaptı. İşte detaylar...
Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarılıyor.
Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. Yerli doğalgaz karaya çıkarılacak ve şebekeye bağlanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE
- Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.
- Ocak 2021'de kara tesisimize başladık. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.
"ÜLKEMİZİN DOĞALGAZ İHTİYACININ YÜZDE 30'UNU BURADAN KARŞILAYACAĞIZ"
Erdoğan konuşmaya şöyle devam etti:
- Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Karadeniz'de gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı.
- Kandil'deki teröristleri, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Bize ilk günden itibaren yapamazsınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. Londra'dan 300 milyar dolar getirdim diyor, ne getirdin, ne karşılığında getirdin.