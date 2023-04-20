Doğal gaz ücretsiz mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE

- Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

- Ocak 2021'de kara tesisimize başladık. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.