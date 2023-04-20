Karadeniz gazı sonrası doğal gaza indirim olacak mı?

TPAO ve BOTAŞ boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da (RMS) tamamlanırken, bu tesis doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından orta basınçta gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak.

Ardından doğal gaz kontrollü bir şekilde dağıtılacak.

İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.