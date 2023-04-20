Karadeniz gazı sonrası doğal gaza indirim olacak mı?
Türkiye'nin en büyük keşiflerinden biri olan Karadeniz doğal gazı, Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaşacak. Bu noktada vatandaşlar, doğal gaza indirim var mı, doğal gaz fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Gelen son haberler sonrasında "doğalgaz ücretsiz mi olacak?" konusu merak ediliyor.
Doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturalara indirim mi var sorusu yanıt aramakta. Karadeniz gazı bugün Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak. Vatandaşlara haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Gazın sisteme girmesiyle birlikte "doğal gaza indirim olacak mı, var mı?" sorusu yöneltiliyor. İşte konu hakkında ayrıntılar.
KARADENİZ GAZI SİSTEME VERİLECEK
Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü yani bugün Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı.
Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı.
Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak.
TPAO ve BOTAŞ boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da (RMS) tamamlanırken, bu tesis doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından orta basınçta gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak.
Ardından doğal gaz kontrollü bir şekilde dağıtılacak.
İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.