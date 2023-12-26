Doğalgaz Bedava Mı Olacak? Faturalar Düşecek Mi? Nerelerde Geçerli Olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı bin 500 ile 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 TL'den aylık 188 lira ve 438 liraya yükseltiyoruz."