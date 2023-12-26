Doğalgaz Bedava Mı Olacak? Faturalar Düşecek Mi? Nerelerde Geçerli Olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve imzasıyla yayımlanan kararnameye göre dağıtım şirketlerinden doğalgaz alan konutlara ve ibadethanelere doğalgaz bedeli alınmayacak. Peki bu doğalgaz bedava mı? Doğalgaza ne zamana kadar bedava olacak? Doğalgaz destekleri kaç TL oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlana kararnameye göre doğalgaz bedeli alınmayacak kurumlar duyurulmuştu. Ancak verilen tarihin sona yaklaşmasıyla doğalgaz ücretlerinin alınıp alınılmayacağı merak ediliyor. Bu yıl doğalgaz bedava mı olacak?
BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yeni doğalgaz düzenlemesine dair önemli açıklamalar yaptı. Doğalgaz destekleri daha önce hane başına 900 ile 2 500 TL arasında verildiğini ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:
"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı bin 500 ile 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 TL'den aylık 188 lira ve 438 liraya yükseltiyoruz."
EPDK'nın "Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına" ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete 'de yayımlandı.