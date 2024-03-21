Doğalgaz ödemeleri başladı!
Her ay düzenli olarak doğalgaz destek ödemeleri hak sahiplerine yapılıyor. Bakanlık Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği ödemeleri başladığını duyurdu. Ayrıca 40 gün sonra bedava doğalgaz uygulaması da son buluyor. Peki, Doğalgaz desteği kimlere verilecek?
81 ilde uygulanan 25 metreküpe kadar bedava olan doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihinde bitiyor. Ancak Bakanlık tarafından sağlanan doğalgaz destek ödemeleri devam ediyor. Türkiye'nin tamamında doğalgaz destek ödemeleri hak sahiplerine yapılıyor. Doğalgaz destek ödemesi için vatandaşın devamlı başvurmasına gerek kalmadan hesaplara yatıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplam 399 milyon 947 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.
DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR!
Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 2023 Aralık ayında e-Devlet 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' üzerinden alınıyor. Destek ödemeleri 1500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Ev sahibi veya kiracı ayrımı yapılmaksızın doğalgaz desteğine başvurabilirsiniz. Başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettiğiniz haneye ait faturalarınızı ödeme birimlerine ibraz etmeniz halinde, ikamet ettiğiniz ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilirsiniz.