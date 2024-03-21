Doğalgaz ödemeleri başladı!

81 ilde uygulanan 25 metreküpe kadar bedava olan doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihinde bitiyor. Ancak Bakanlık tarafından sağlanan doğalgaz destek ödemeleri devam ediyor. Türkiye'nin tamamında doğalgaz destek ödemeleri hak sahiplerine yapılıyor. Doğalgaz destek ödemesi için vatandaşın devamlı başvurmasına gerek kalmadan hesaplara yatıyor.





