Doğalgaz tüketicileri dikkat! Faturalar artık daha fazla gelecek
Doğalgaz kullananları mayıs faturasında sürpriz bekliyor. 1 Mayıs itibari ile 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olması uygulaması sona eriyor. Bu da mayıs ayı doğalgaz faturalarında bu kısmın da faturalandırılacağı ve faturanın daha fazla geleceği anlamına geliyor.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 metreküp doğalgazın hanelere ücretsiz verileceğini açıklamıştı. Uygulamaya konulan destekle birlikte doğalgaz faturalarında, 25 metreküpe kadarlık kısım devlet tarafından karşılanmıştı. Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının ardından yapılan uygulamayla, geçtiğimi kış doğalgaz faturalarında azalma meydana gelmişti.
25 METREKÜP DOĞALGAZ DESTEĞİ SONA ERDİ
Bu uygulamaya, 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle son verildi. Bunun yanında, doğalgaz faturalarına 150 TL destek ödemesi de sonlandırıldı. Mayıs faturalarıyla birlikte kullanıcılar, artık doğalgazın 25 metreküplük kısmı kadar indirim alamayacak. Bu da faturaların daha fazla gelmesine neden olacak. Vatandaşlar, uygulamanın bitiminden itibaren, önceki yıllarda olduğu gibi kullandığı metreküp üzerinden faturalandırılacak.
DOĞALGAZ FİYARLARI
BOTAŞ, mayıs ayı için doğalgaz tarifelerinde değişiklik yapmadığını duyurmuştu. BOTAŞ'ın dağıtım firmalarına uygulayacağı tarife, 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Dağıtım firmalarının kâr ve hizmet bedeli haricinde konut tüketicilerine ulaştırılacak doğalgaz, bu fiyattan sağlanacak. Bunun yanında sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
DOĞALGAZA DAHA FAZLA FATURA ÖDENECEK
Dağıtım giderleri ve dağıtıcı firmaların kârı hesap dışında kaldığında, 4 bin 80 lira üzerinden hesaplandığında doğalgazın metreküp fiyatı 4 lira 8 kuruş olarak ortaya çıkıyor. Buna göre 25 metreküp doğalgazın da fiyatı 102 lira olmuş oluyor. Bu da sonlandırılan uygulama ile faturalarda en az 102 liralık bir artış anlamına geliyor.