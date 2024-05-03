Doğalgaz tüketicileri dikkat! Faturalar artık daha fazla gelecek

DOĞALGAZ FİYARLARI

BOTAŞ, mayıs ayı için doğalgaz tarifelerinde değişiklik yapmadığını duyurmuştu. BOTAŞ'ın dağıtım firmalarına uygulayacağı tarife, 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Dağıtım firmalarının kâr ve hizmet bedeli haricinde konut tüketicilerine ulaştırılacak doğalgaz, bu fiyattan sağlanacak. Bunun yanında sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.