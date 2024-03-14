Doğalgaz ücretsiz olacak mı?

2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan büyük keşif sonrası milyonlarca hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılandı. Doğalgaz için çok öneli bir gelişme paylaşıldı. Eğer gerçekleşirse konutlarda bedava doğalgaz uygulaması devam edebilir.

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Milyonlarca konutta Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi yapıldıktan sonrası 1 ay bedava doğalgaz kullandırılmıştı. Ardından 25 metreküp devlet tarafından karşılandı. Bakan doğalgaz keşfi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişmeyi açıkladı. Yeni keşiflerin gerçekleşme ihtimali olursa doğalgaz için yeni adımlar gelir. Bedava doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihinde son bulacak.

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3 LOKASYONDA ARANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, "Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız." diyerek sözlerine devam etti;

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- Petrolü, doğal gazı, kömürü aramamız lazım. Madenleriniz varsa, altın varsa, bakır varsa, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. 

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- 2024'te Gabar'da ümitli olduğumuz, Hakkari'de ümitli olduğumuz arama sondajımız olacak. Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız. İnşallah bunların hepsinden ama mutlaka inanıyoruz ki bunlardan biz yeni keşif açıklayacağız.

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