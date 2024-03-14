Doğalgaz ücretsiz olacak mı?

Milyonlarca konutta Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi yapıldıktan sonrası 1 ay bedava doğalgaz kullandırılmıştı. Ardından 25 metreküp devlet tarafından karşılandı. Bakan doğalgaz keşfi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişmeyi açıkladı. Yeni keşiflerin gerçekleşme ihtimali olursa doğalgaz için yeni adımlar gelir. Bedava doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihinde son bulacak.