Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında başlatılan doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen doğum yardımı uygulamasında başvuruların başladığını açıkladı.
Bakan Göktaş, vatandaşların bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini belirtti.
Göktaş, e-Devlet’e erişim sağlayamayan vatandaşların ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebileceğini vurguladı. Başvurular öncelikli olarak dijital ortamdan alınacak.
HER AİLEYE ÇOCUK SAYISINA GÖRE DESTEK VERİLECEK
Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çocuk sahibi olan aileler için belirlenen destek miktarları da açıklandı.
Buna göre:
İlk çocuk için: 5.000 TL tek seferlik doğum yardımı
İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL destek
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL destek
Bu ödemeler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.
Bakan Göktaş, doğum yardımlarının herhangi bir kriter aranmaksızın yapılacağını belirterek, "Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak." ifadelerini kullandı.