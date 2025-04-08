Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında başlatılan doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen doğum yardımı uygulamasında başvuruların başladığını açıkladı. 

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Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... - Resim: 2

Bakan Göktaş, vatandaşların bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini belirtti.

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Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... - Resim: 3

Göktaş, e-Devlet’e erişim sağlayamayan vatandaşların ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebileceğini vurguladı. Başvurular öncelikli olarak dijital ortamdan alınacak.

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Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... - Resim: 4

HER AİLEYE ÇOCUK SAYISINA GÖRE DESTEK VERİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çocuk sahibi olan aileler için belirlenen destek miktarları da açıklandı.

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Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... - Resim: 5

Buna göre:

İlk çocuk için: 5.000 TL tek seferlik doğum yardımı
İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL destek
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL destek 

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Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... - Resim: 6

Bu ödemeler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.

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Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... - Resim: 7

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının herhangi bir kriter aranmaksızın yapılacağını belirterek, "Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak." ifadelerini kullandı.

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doğum yardımı