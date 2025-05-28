Doğum yardımı hesaplara yatırılıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler?

İlk çocuk için: tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için: aylık 1.500 TL

Üçüncü çocuk ve sonrası için: aylık 5.000 TL destek sağlanacak.

Bu kapsamda yapılan yardımların bir kısmı tek seferlik, diğerleri ise aylık olarak düzenli şekilde yatırılacak.