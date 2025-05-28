Doğum yardımı hesaplara yatırılıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Aile Yılı” vizyonuyla başlattığı doğum yardımı uygulamasında ilk ödemeler 28 Mayıs 2025 itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Peki doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ederek, çocuk sahibi olan aileleri maddi olarak desteklemek amacıyla başlattığı doğum yardımı programında ödeme sürecini resmen başlattı.
1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için başvurusu onaylanan ailelerin hesaplarına ilk doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla yatırılmaya başlandı.
Ekonomim'e göre, doğum yardımı kapsamında ailelere çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödeme yapılıyor.
İlk çocuk için: tek seferlik 5.000 TL
İkinci çocuk için: aylık 1.500 TL
Üçüncü çocuk ve sonrası için: aylık 5.000 TL destek sağlanacak.
Bu kapsamda yapılan yardımların bir kısmı tek seferlik, diğerleri ise aylık olarak düzenli şekilde yatırılacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan 2025’ten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvurular için fiziki belge sunma şartı bulunmuyor; ancak çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu destekler sadece maddi değil, toplumsal bir yatırım olarak da değerlendirilmelidir. Aile kurumunun güçlendirilmesi temel hedefimiz” diyerek uygulamanın kapsamını vurguladı.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum yardımından yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekiyor:
Çocuğun 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğmuş olması,
Anne ya da babanın Türk vatandaşı olması,
Ailenin Türkiye’de ikamet etmesi,
Başvurunun, sistem üzerinden usulüne uygun şekilde yapılması,
Yardım talep edilen çocuğun KPS sistemine kayıtlı olması.
Başvurular:
İlk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde,
Diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce yapılmalı.
Anne ve babanın vefatı durumunda, başvurular çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabiliyor.
ÖDEMELER NASIL SORGULANACAK?
Vatandaşlar doğum yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığını, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesi aracılığıyla kolaylıkla sorgulayabilecek. Ayrıca, PTT aracılığıyla yapılan ödemeler kimlik ibrazı ile çekilebilecek.