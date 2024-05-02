Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin

Dolar kurunda düşüş eğilimi devam ediyor. Seçimlerden sonra yükselecek söylentileri boşa çıktı. Peki Dolar yükselecek mi? 2 Mayıs 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar...