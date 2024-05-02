Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin

Dolar TL kuru her geçen gün değişiyor. Seçimden sonra "Dolar TL kuru değişecek" iddiaları henüz gerçekleşmedi. Ekonomist Selçuk Geçer, elinde dolar tutanları uyardı.

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Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin - Resim: 1

Dolar kurunda düşüş eğilimi devam ediyor. Seçimlerden sonra yükselecek söylentileri boşa çıktı.  Peki Dolar yükselecek mi? 2 Mayıs 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar...

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Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin - Resim: 2

Mevduat faiz oranlarının yüzde 60'lara dayanması, doların yükselme olasılığının azalması ile yabancı ve yerli yatırımcıdan Türk Lirasına ilgi arttı.

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Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin - Resim: 3

Dolar kurunda sert düşüşler başladı. Bankalararası Piyasa ile Kapalıçarşı'da fiyat farkı devam ediyor. 

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Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin - Resim: 4

Hala Kapalıçarşı'da dolar ucuza satılıyor. Kapalıçarşı'da dolar 31 liraya geriledi. Euro 34,78 TL, İngiliz Sterlini 40,70 TL, İsviçre Frangı 35,33 TL'den güne başladı. 

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