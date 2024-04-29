Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Seçimler sonrası dolar hareketli bir seyir izliyor. Geçen hafta yatırımcılara %0,43 değer kaybı yaşatan dolar, halkın dikkatini çekmeye devam ediyor. Ünlü bir ekonomistin dolar kuruna dair şaşırtıcı bir tahmin yaptı. Tahmine göre FED faiz indirirse dolar kuru değişecek.
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Merkez Bankası'nın politika faizini beklendiği gibi %50'de sabit tutmasıyla birlikte doların dalgalanmaya başladığı görülüyor.
Yüksek mevduat faizleri Türk Lirası'na geçişi hızlandırdı ve dolar sahipleri TL'ye yönelmeye başladı. Bu da dolardaki düşüşe neden oldu.
Geçen hafta yatırımcılara kaybettiren dolar kurunun yeni haftaya nasıl başladığı araştırılırken ünlü ekonomist Aydın Binboğa, "Tahminimde yanıldım" diyerek beklediği dolar kurunu açıkladı. Yeni haftaya dolar 32,46 TL, euro 35,05 TL, İngiliz sterlini 40,87 TL ve İsviçre frangı 35,63 TL'den başladı.
DOLARDA BİR İLK
Ünlü ekonomist Aydın Binboğa, Kapalıçarşı'da dolar tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek şunları söyledi: