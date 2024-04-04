Dolar 30 liranın altına düşecek! Tarih verildi...
Wells Fargo tarafından açıklama geldi. Wells Fargo 'ya göre Dolar 30 liranın altına düşecek. Tarih verildi. Bakın Wells Fargo'ya gre Dolar ne zaman düşecek...
Wells Fargo Dolar 30 liranın altına düşecek açıklamasını yaptı ve doların düşeceği tarihi verdi.
TL'de bundan sonra iyimser havanın hakim olacağını söyleyen banka, "Bize göre döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalması, liranın gelecekteki değerine ilişkin artan iyimserliği yansıtmaktadır. Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır. Bu anlamda, daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk lirası için yapıcı görüşümüzü bu kez daha yüksek bir inançla yineliyor ve Türkiye'nin para birimi sorunlarının en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz" dedi.
Yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, lirada ara sıra volatilite nöbetleri yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, liradaki oynaklığın -büyük bir siyasi aksaklık veya son politika uygulamalarından geri adım atılmadığı varsayımıyla- geçici olacağına ve para biriminin yılsonuna kadar güçlenme eğiliminde olacağına inanıyoruz" değerlendirmesine yer verildi.
Wells Fargo yayınladığı tahminde dolar kurunda ciddi yükseliş olmayacağını, 2025 yılı sonunda 30 liranın altına gerileyeceğini söyleyerek,