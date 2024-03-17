Dolar 50 TL mi olacak? Uzman isimden kritik uyarı
Yatırım stratejisi uzmanı Evren Devrim Zelyurt, Merkez Bankası'nın 21 Mart tarihinde politika faizini açıklayacağını söyleyerek dolar yatırımcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zelyurt özellikle de dolar fiyatları için 21 Mart'ı işaret ederek 'Kara Perşembe olmasın' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 21 Mart Perşembe gününde politika faizini açıklayacak. Bunun ardından ise tüm dikkatler dolar ve gram altında olacak. Ellerinde parası olanlar ve bunu değerlendirmek isteyenler adına bazı uyarılarda bulunan Yatırım stratejisi uzmanı Evren Devrim Zelyurt, 'Kara Perşembe'ye dikkat çekti.
Evren Devrim Zelyurt, şöyle konuştu:
- Piyasalar şimdiden Türk ekonomisinin önünde 21 Mart'ın bir kara Perşembe olma riski vardır. Özellikle dolarda çok büyük sıkıntılar karşımıza çıkabilir. İşte bu sıkıntıların oluşmaması adına Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tavsiyelerimiz olacak. Doğru işler yapılmazsa bir kara Perşembe yaşayacağız.
- Sermaye girişi yaşanmadığı zaman haliyle kuru da tutamazsınız ve kur yukarı gittiği zaman bütün bu sıkıntılardan dolayı yapmadığımız her şey kuru yukarı çıkartır. Bu da haliyle enflasyonu da yukarı çıkartır.
Panik yaşatır ve vatandaş gider. Dolara yönlenir. O zamanda bunun karşılığını faizle vermeniz lazım. Tam da bu noktada Merkez Bankası için 21 Mart önemli. Merkez Bankası faizi 1 puan 1.5 puan 2 puan arttırmalı. Bu yüzden 21 Mart bizim için Kara Perşembe olmasın.