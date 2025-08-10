Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank’tan dikkat çeken tahmin

Hollanda merkezli ING Bank, dolar/TL paritesine ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Raporda, 12 ay içinde doların 50,25 lirayı aşacağı öngörüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank'tan dikkat çeken tahmin

Hollanda merkezli ING Bank, döviz piyasalarına yönelik güncel raporunu yayımladı. Banka, Türk lirasının önümüzdeki dönemde değer kaybını sürdüreceğini ve dolar/TL kurunun kademeli olarak yükseleceğini tahmin ediyor.

Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank'tan dikkat çeken tahmin

Rapora göre dolar/TL, şu anda 40,60-40,70 aralığında işlem görüyor. ING Bank, bu seviyenin önümüzdeki aylarda kademeli şekilde artacağını öngörüyor.

Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank'tan dikkat çeken tahmin

Banka, 1 ay içinde doların 41,70 liraya ulaşacağını tahmin ediyor. Bu, mevcut seviyeye göre dikkat çekici bir artış anlamına geliyor.

Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank'tan dikkat çeken tahmin

Raporda, 3 ay içinde dolar/TL paritesinin 43,60 liraya yükseleceği öngörüsü yer aldı.

Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank'tan dikkat çeken tahmin

ING Bank, 6 aylık periyotta dolar/TL’nin 45,90 liraya yükseleceğini tahmin ediyor.

Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank'tan dikkat çeken tahmin

Rapordaki en dikkat çekici tahmine göre, 12 ay sonunda dolar 50,25 lira seviyesini aşacak. Bu tahmin, bankanın temmuz ayındaki 47,03 liralık öngörüsünden daha yüksek.

Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank'tan dikkat çeken tahmin

Banka, son üç ayda Türk lirasının dolar karşısında ortalama aylık yüzde 1,8 değer kaybettiğini belirtti. Mevcut trendin sürmesi halinde kurdaki yükselişin devam edeceği ifade edildi.

Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank'tan dikkat çeken tahmin

Dolar/TL 40,6565 alış, 40,7086 satış seviyesinde işlem görüyor.

