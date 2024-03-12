Dolar 60 TL mi olacak?
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, haftanın hareketli piyasalarında ortaya çıkan yeni verilerle birlikte olası devalüasyon hakkında konuşarak, doların gerçek değerine yaklaşacağını belirterek yatırımcıları uyardı.
Yalnızca Bitcoin değil, gram altınla birlikte dolar fiyatlarındaki artışın yeni haftada yatırımcıları endişelendirdiğini gözlemliyoruz. Parasını değerlendirmek isteyenler için uyarılarda bulunan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, muhtemel devalüasyondan bahsederek doların ani bir sıçrama yapabileceğini vurguluyor ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.
Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda bir kıtlık olduğundan söz eden Selçuk Geçer, şunları söyledi:
- Dolar 32 liranın üzerine çıktı. Aslında bakarsanız dolar kuru serbest piyasada daha pahalı. Normal mi bu durum? Evet normal. Bir yandan kıtlık var ondan normal.
- Bir yandan da zaten bankalar arası bir tık üzerinde olur. Normal koşullar dahilinde piyasadan 33 liraya dolar almaya başlıyorsanız Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda bir kıtlık olduğu ya da döviz bürolarında bir kıtlık olduğu anlamına gelir ya da bir kıtlığın başladığı anlamına gelir.
- Bunu da söylüyorduk zaten. Bir dövizi bir ürünü ne kadar baskılarsanız o kadar çok karaborsa yaratırsınız. İşte tam da onunla karşı karşıyayız. Devalüasyon etkisi nasıl olur derseniz dolar bir anda 60 lira seviyesine kadar gider ya da 50 lira seviyesine gider.