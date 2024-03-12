Dolar 60 TL mi olacak?

- Bunu da söylüyorduk zaten. Bir dövizi bir ürünü ne kadar baskılarsanız o kadar çok karaborsa yaratırsınız. İşte tam da onunla karşı karşıyayız. Devalüasyon etkisi nasıl olur derseniz dolar bir anda 60 lira seviyesine kadar gider ya da 50 lira seviyesine gider.