Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!

Dolayısıyla faizin artırılmasını Merkez Bankası da gerekli görmez, Merkez gerekli görse bile öyle anlaşılıyor ki buna izin çıkmaz.

Kaldı ki Merkez Bankası’nın elinde piyasayı kontrol etme amacıyla kullanabileceği tek araç politika faizi de değil.