Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!

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Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağıyla ilgili bir yazı yazdı. İşte o önemli bilgiler...
Ekonomim.com'dan Alaattin Aktaş'ın ilgili yazısından bir bölüm...
"Faiz niye artırılsın ki!
Şimdi...
Kur artışı neredeyse hiç yok, hatta Merkez Bankası alımı kesse kur geri gidecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan artık döviz alımını yavaşlatacakları, hatta kesebilecekleri yönünde bir işaret de verdi. Çünkü Merkez Bankası’nın döviz alması, piyasaya TL vermesi demek ve bu da enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratan bir etken.
Vatandaş kurun artmadığını gördükçe dövize olan ilgisini bir ölçüde yitirdi ve döviz büfeleri önündeki kuyruklar da yok oldu.
Yüzde 50 düzeyindeki politika faizi bile kredi faizlerinin sıkıntı verecek boyuta ulaşmasına yol açtı. Piyasada sorun büyük.
Dolayısıyla faizin artırılmasını Merkez Bankası da gerekli görmez, Merkez gerekli görse bile öyle anlaşılıyor ki buna izin çıkmaz.
Kaldı ki Merkez Bankası’nın elinde piyasayı kontrol etme amacıyla kullanabileceği tek araç politika faizi de değil.