Dolar için kritik tarih! 8 TL artacak mı?
Dolar kurunda kontrollü yükseliş devam ediyor. Doların kaderi için son bir gün kaldı. 24 Nisan 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar...
Yatırımcının odağında 25 Nisan Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var.
En son geçen ay sürpriz bir şekilde faiz artırımı yapan Merkez Bankası'nın faiz kararı ne yönde olacak ve dolar ne tepki verecek. Dolar yeni güne 32,57 TL'den, Euro 34,90 TL'den, İngiliz Sterlini 40,60 TL'den, İsviçre Frangı ise 35,72 TL'den başladı.
DOLARA FAİZ SÜRPRİZİ GELECEK Mİ?
Merkez Bankası Mart ayında faizi sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye çıkarmıştı. Bu artırımın ardından dolar 31 liranın altına sarkmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor.
Ekonomistlerin bir kısmı politika faizinin 500 baz puan artırılacağı bir diğer kısmı ise faizin 250 baz puan artırılacağını düşünüyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın JPMorgan toplantısında faiz artırım mesajı analistlerin beklentisini yükseltti.