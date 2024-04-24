Dolar için kritik tarih! 8 TL artacak mı?

En son geçen ay sürpriz bir şekilde faiz artırımı yapan Merkez Bankası'nın faiz kararı ne yönde olacak ve dolar ne tepki verecek. Dolar yeni güne 32,57 TL'den, Euro 34,90 TL'den, İngiliz Sterlini 40,60 TL'den, İsviçre Frangı ise 35,72 TL'den başladı.