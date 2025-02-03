Dolar tarihi zirveyi gördü: O seviyeyi de aştı!

Küresel Ticaret ve Yeni Gümrük Tarifeleri



Bu hafta, küresel ticaret açısından olumsuz gelişmeler yaşandı. ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin’den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirdiğini duyurdu. Analistler, özellikle Çin'den ithal edilen ürünlerin, hane halkının en çok tükettiği mallar arasında yer aldığı ve bu mallara %2 civarında zam yapılabileceği tahmininde bulunuyor.