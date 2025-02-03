Dolar tarihi zirveyi gördü: O seviyeyi de aştı!
Dolar, Ocak ayı enflasyonunun açıklanacağı güne yükselişle 35,90 TL'den başladı. Euro ise hızlı bir düşüşle 36,70 TL'ye geriledi. Bu hafta veri gündemi yoğun.
Bugün enflasyon verileri açıklanacak, cuma günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak.
Dolar Yükseldi, Tarihi Zirveye Ulaştı
Bugün 35,90 TL’den başlayan dolarda yükseliş devam ediyor. Kur, saat 14:00 itibariyle 36,0015 TL’yi görerek yeni tarihi zirvesine çıktı. Doların yükselişinde, beklentilerin üzerinde açıklanan Ocak ayı enflasyonu ve ABD yönetiminin Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik yeni gümrük tarifeleri etkili oldu.
Yeni tarifelerin, ABD enflasyonunu artıracağı ve Fed’in faiz indirimlerine ara vereceği beklentileri de doları yukarı çekmeye devam ediyor.
Ocak Ayı Enflasyonu ve Beklentiler
Bugün açıklanacak Ocak ayı enflasyonunun, bir önceki aya göre daha yüksek gelmesi bekleniyor. TCMB'nin geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) tutanağında, enflasyonun Ocak ayında işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde yeniden yüksek olacağı ifade edilmişti. Küresel emtia fiyatları, fiyat artışlarının başlıca nedeni olarak gösterildi.
İstanbul’daki Ocak ayı enflasyonu ise aylık bazda %5,16 artarken, yıllık enflasyon %48,40 olarak kaydedildi. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, Ocak ayı enflasyon beklentilerini %4,29 olarak belirledi. Enflasyonun, bir önceki ayki %44,38’lik yıllık seviyesinden %41,11’e gerilemesi öngörülüyor.
TCMB'nin 2025 Enflasyon Raporu Bekleniyor
Cuma günü TCMB, 2025 yılının ilk enflasyon raporunu açıklayacak. 2024 yılı son enflasyon raporunda, TCMB 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %21 olarak güncellemişti. Merkez Bankası’nın tahminini aynı seviyede tutması bekleniyor.
Küresel Ticaret ve Yeni Gümrük Tarifeleri
Bu hafta, küresel ticaret açısından olumsuz gelişmeler yaşandı. ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin’den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirdiğini duyurdu. Analistler, özellikle Çin'den ithal edilen ürünlerin, hane halkının en çok tükettiği mallar arasında yer aldığı ve bu mallara %2 civarında zam yapılabileceği tahmininde bulunuyor.
Doların Yükselişi ve Küresel Etkileri
Tarifelerin ardından, doların diğer para birimlerine karşı yükselişi sürüyor. DXY Endeksi, haftaya %1,22 artışla 109,515 seviyesinden başladı. Euro/Dolar paritesi %1,20 değer kaybederken, dolar/Japon yeni çaprazı ise %0,55 değer kazandı.