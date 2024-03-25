Dolar uçuşa mı geçecek! İslam Memiş uyardı

- Hedef 9 bin 350 puan. Önemli olan 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olması. Orta ve uzun vadede yükseliş ancak kısa vadede altta satış alanları var. Takip ettiğim bant aralığı aynı 8 bin 400-9 bin 400 seviyeleri