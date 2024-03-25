Dolar uçuşa mı geçecek! İslam Memiş uyardı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altının gidişatına dair yorumda bulundu. Bu haftaki köşe yazısının başında 'iyimser bir hafta' beklediğini dile getiren Memiş, doların uçuşa geçeceği tarihi de ifade etti. İşte İslam Memiş'in açıklamasından satır başları...
İslam Memiş, TV100'deki haftalık köşesinde döviz kurlarında ve altın fiyatlarında sakinliğe ek olarak satış baskısı beklediğini aktardı. Borsaya ilişkin yaptığı değerlendirmede "hedef" tahmininde bulundu:
- Hedef 9 bin 350 puan. Önemli olan 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olması. Orta ve uzun vadede yükseliş ancak kısa vadede altta satış alanları var. Takip ettiğim bant aralığı aynı 8 bin 400-9 bin 400 seviyeleri
DOLAR O TARİHTE 40 TL
İslam Memiş'in Dolar hakkındaki tahmini de dikkat çekti. Yatırımcıların merakla beklediği İslam Memiş Dolar yorumu şu şekilde:
- Dolar/TL'de bu yıl için '40 lira' öngörüsünü tekrarlayan Memiş, "Resmi kur 31,96, serbest piyasa 32,85 lira. 31-33 lira aralığında oyalanır. Nisan’da da yükseliş hızı sınırlı kalır. Mayıs-Haziran tekrar yükseliş. Bu yıl için 40 lira üzerindeki öngörüm geçerli...