Dolara ABD şoku: Dolarda işler tersine mi dönecek?
ABD'de FED faiz kararı açıklandıktan sonra Dünya piyasaları sallanmaya başladı. Dolar sert düştü Euro yükselişe geçti. 13 Haziran 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve Diğer döviz kurları…
Avrupa'daki seçimlerin ardından gerileyen Euro hızla toparlandı ve yükselmeye başladı. Bu hareketlilik dolarda dengeleri alt üst etti ve düşüşe neden oldu. ABD'nin enflasyon verileri piyasaları dalgalandırdı.
Dolar, ABD kaynaklı bu şokla sarsıldı. Kapalıçarşı'da dolar 32 TL, Euro 34,80 TL, İngiliz Sterlini 41,13 TL ve İsviçre Frangı 35,87 TL'den işlem görüyor.
DOLARDA İŞLER TERSİNE Mİ DÖNÜYOR?
Merkez Bankası rezervlerini artıya çıkardı. Uzmanlar Merkez Bankası’nın alımlarını artık durduracağını; Gelen sıcak paranın ve vatandaşların TL talebi ile önümüzdeki günlerde doların 30 lira altına düşebileceğini belirtiyor.
Bankalardan da yıl sonu dolar tahminleri gelmeye devam ederken Garanti BBVA, yıl sonu dolar tahminini 42'den 38 TL’ye düşürürken Enflasyon beklentisi ise yüzde 45'ten 43'e indirdi.