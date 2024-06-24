Dolar'da son 4 gün: Doların fiyatı değişiyor mu?
Dolar üzerindeki baskı azalmaya başladı ve 33 liraya doğru yükselişe geçti. Yatırımcılar, dolar kurundaki bu artışın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 24 Haziran 2024 itibarıyla Dolar, Euro kuru nasıl?
Editör: Mert Sagit
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Dolar kuru yaklaşık 3 aydır Merkez Bankası tarafından baskı altında tutuluyor. Aylardır kıpırdamayan dolar kurunda sert bir yükseliş yaşandı.
Bu hafta Perşembe günü açıklanacak olacak Merkez Bankası faiz kararı dolar için kritik olacak. Kapalıçarşı’da haftanın ilk günü dolar kuru 32,80 TL, Euro 35.10 TL, İngiliz Sterlini 41,45 TL, İsviçre Frangı 36,61 TL'den güne başladı.
MB ALIM YAPMASAYDI DOLAR KAÇ TL OLURDU?
Merkez Bankası seçimlerden sonra 10 haftada net 76,5 milyar dolar döviz satın aldı. Peki Merkez Bankası dolar satın almasaydı dolar ne kadar düşerdi?
Ekonomist Hakan Kara, bu soruya sosyal medya hesabından “Seviye söylemek sağlıklı olmaz ama epey düşerdi diyebiliriz” diye cevap verdi.