Doları olanlar dikkat! 6 liralık değişiklik mi geliyor?
Doların yükselişe geçme eğilimi sürüyor. Bayram tatiline yaklaştıkça, dolar kurunda artış olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. 10 Haziran 2024 itibarıyla Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurları...
Editör: Mert Sagit
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Dolar kuru geçtiğimiz hafta boyunca yatay seyrini kırarak yükselişe geçti. Yaklaşık iki aydır durgun olan dolar, aniden hareketlendi. Bayram öncesi yatırımcılar dolar kurunun ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor.
Kapalıçarşı'da dolar 32 TL, Euro 34,55 TL, İngiliz Sterlini 40,83 TL ve İsviçre Frangı ise 35,71 TL'den işlem görüyor.
DOLARDA BAYRAM HAZIRLIĞI
Uzmanlar dolar kurunun bayram haftası hareketlenip 33 dolara dayanmasını beklerken elinde doları olanlar için altın dolar paritesini değerlendirmeleri gerektiği öngörüsünü paylaşıyor.
Yıl sonunda doların en fazla 6 lira artarak 38 lira olması beklentiler arasında…