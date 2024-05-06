Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak?

Yılbaşından sonra hızlı yükselişlerle 33 liraya kadar çıkan dolar kurunu, seçimlerin ardından hızlı bir düşüş izledi. Yatırımcılar, doların neden düştüğünü merak ediyorlar ve bu soruya bir uzman cevap verdi.

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Editör: Mert Sagit
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Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak? - Resim: 1

Dolar hareketliliğini takip edenler arasında elinde dolar bulunanlar da var. Kapalıçarşı piyasası, Bankalararası Piyasaya göre daha uygun fiyatlarla dolar alım-satımı yapılabildiğini gösterdi. 

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Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak? - Resim: 2

Dolardaki düşüşün sebepleri yatırımcılar tarafından incelenirken, ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun düşmediğini vurguladı.

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Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak? - Resim: 3

"Dolar kuru düşmüyor arkadaşlar, 32,27 TL ile 32,80 TL arasında yüzdelik bir fark yok" diyen Geçer, doların hareketliliğini Youtube kanalından değerlendirdi.

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Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak? - Resim: 4

- Bu tür durgunluklar pek hayra alamet değildir.

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