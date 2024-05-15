Doları olanlar dikkat! Dolarda sert düşüş mü olacak?

Uzmanlar, dolar kurunun 31 lira altına düşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyorlar. Ancak, bu durumun gerçekleşmesi için belirli koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Örneğin, Merkez Bankası'nın politika adımları, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik göstergeler gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, doların 32 seviyelerinde olduğu şu anda, 12 TL birden düşerek 20 TL'ye kadar ineceğini iddia eden analistler de var. Ancak, bu tahminler spekülatif olabilir ve gerçekleşme olasılığı belirsizdir.