Doları olanlar dikkat! Dolarda sert düşüş mü olacak?
Döviz TL kuru arasında yaşanan dalgalanmalar, dolar yatırımı olan vatandaşları tedirgin ediyor. Dolar yaklaşık bir aydır 32 lira seviyesinde çakıldı. Kapalıçarşı'da 31 TL'den işlem gören dolar düşecek mi?
Merkez Bankası, döviz alımını sürdürürken, yüksek faiz oranlarının cazibesinden yararlanan yabancılar Türk Lirası'na yöneliyor. Bu durum, döviz piyasasında önemli bir etki yaratıyor ve uzmanlar arasında farklı görüşler ortaya çıkıyor.
Öncelikle, Merkez Bankası'nın döviz alımına devam etmesi, Türk Lirası'nın değer kazanmasını sağlamak için bir politika olarak görülebilir. Bu, enflasyonu kontrol altına almayı ve ekonomik istikrarı sağlamayı amaçlayan bir hamle olabilir. Ancak, yüksek faiz oranlarının yabancı yatırımcıları Türk Lirası'na çekmesi, döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabilir.
Uzmanlar, dolar kurunun 31 lira altına düşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyorlar. Ancak, bu durumun gerçekleşmesi için belirli koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Örneğin, Merkez Bankası'nın politika adımları, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik göstergeler gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, doların 32 seviyelerinde olduğu şu anda, 12 TL birden düşerek 20 TL'ye kadar ineceğini iddia eden analistler de var. Ancak, bu tahminler spekülatif olabilir ve gerçekleşme olasılığı belirsizdir.
DOLARIN KADERİ NE OLACAK?
Bugün resmen doların kaderi belli olacak. ABD’de TÜFE rakamları açıklanacak. FED’den gelen mesajlar doğrultusunda dolar kurunun yönü belirlenecek.