Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! 26 Ağustos altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları özellikle düğün sezonunun da etkisiyle yoğun ilgi görüyor. Hem yatırım hem de hediye amaçlı alımlarda altın, güvenli liman olma özelliğini korumaya devam ediyor.