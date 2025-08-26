Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! 26 Ağustos altın fiyatları
Altın fiyatları 26 Ağustos 2025 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkiliyor...
İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları özellikle düğün sezonunun da etkisiyle yoğun ilgi görüyor. Hem yatırım hem de hediye amaçlı alımlarda altın, güvenli liman olma özelliğini korumaya devam ediyor.
📊 Altın fiyatlarında son durum (26 Ağustos 2025)
💰 Gram Altın
Alış: 4.447,86 TL 🟡
Satış: 4.448,28 TL 🟨
🪙 Çeyrek Altın
Alış: 7.244 TL
Satış: 7.304 TL ✨
🏅 Cumhuriyet Altını
Alış: 28.887 TL
Satış: 29.082 TL 💎
🌍 Ons Altın
Alış: 3.374,51 Dolar 🌟
Satış: 3.375,59 Dolar 💵
🏬 Kapalıçarşı Gram Altın
Alış: 4.425 TL
Satış: 4.481 TL 📈
Ons altın, geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası yön arayışına girdi. Doların güçlenmesiyle değerli metal zirveden geri çekildi; ancak faiz indirimi beklentilerinin artması, altına yeniden destek sağladı.
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz kararlarının altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olacağını vurguluyor.