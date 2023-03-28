Dul ve yetim aylığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Dul ve yetim aylığı almakta olan vatandaşlar için yeni bir açıklama yapıldı. Nisan ayında alacakları aylıklar ne kadar olacak? Yeni açıklama kimleri ilgilendiriyor?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber emekli ve sosyal yardım maaşları da netlik kazanmaya başladı. AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş bir çok vatandaşın beklemiş olduğu açıklamayı yaptı . Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte haberimizin devamında tüm detayları ile sizlerle…
DUL VE YETİM AYLIĞINDA SON DURUM NE?
Bakanlık tarafından birçok yardım destek ödemesi vatandaşlara yapılmaktadır. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gerekli olan detayları paylaştı. Bayram ikramiyesinin zamlı miktarı açıklanırken emekliler bu haber karşısında çok mutlu olmuşlardı.
Geçtiğimiz 2022 senesi içinde 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyeleri 2023 senesi içinde 2000 TL’ye kadar artış gösterdi. Yeni Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliler için toplamda 4000 TL karşılıksız bayram ikramiyeleri, bayramdan bir iki hafta önce emeklilerin hesaplarına yatacak. Tabii ki de bu ikramiyeden tek faydalanacak olan kesim emekliler ile de sınırlı kalmadı. Dul ve yetim aylığı almakta olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanma hakkına sahip olacak. Dul ve yetim aylıkları için ödenecek bayram ikramiyesi tutarı da büyük bir merak konusu oldu.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından geçtiğimiz günler içinde milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek bayram ikramiyeleri hakkında açıklamalar yapılmıştı. 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesi 2000 TL’ye yükseldi. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşların bayram ikramiyesi alacağı haberini de duyuran Mustafa Elitaş alacağını duyurdu. Fakat bu konu hakkında da bazı belirsizlikler olduğunu da belli etti.