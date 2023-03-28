Dul ve yetim aylığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Geçtiğimiz 2022 senesi içinde 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyeleri 2023 senesi içinde 2000 TL’ye kadar artış gösterdi. Yeni Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliler için toplamda 4000 TL karşılıksız bayram ikramiyeleri, bayramdan bir iki hafta önce emeklilerin hesaplarına yatacak. Tabii ki de bu ikramiyeden tek faydalanacak olan kesim emekliler ile de sınırlı kalmadı. Dul ve yetim aylığı almakta olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanma hakkına sahip olacak. Dul ve yetim aylıkları için ödenecek bayram ikramiyesi tutarı da büyük bir merak konusu oldu.