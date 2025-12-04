Dünya Altın Konseyi açıkladı: 2025’te tarihi rekorlar kıran altın, 2026’ya nasıl giriyor?
Dünya Altın Konseyi (WGC), 2025 yılında 50'den fazla rekor kırarak %60’ın üzerinde getiri sağlayan altının, jeoekonomik belirsizliklerin süreceği 2026 yılı için de beklenmedik gelişmelere hazır olduğu uyarısını yaptı.
Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan rapora göre, altın, 2025 senesinde olağanüstü bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Yıl boyunca 50'den fazla tarihi zirveye ulaşan değerli metal, yatırımcılarına yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı.
Bu kuvvetli performansın ardındaki temel nedenler; yükselen jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ABD dolarındaki zayıflama eğilimi ve oluşan olumlu fiyat momentumunun bir araya gelmesi oldu. Gerek yatırımcılar gerekse merkez bankaları, çeşitlendirme ve portföy istikrarı arayışları doğrultusunda, altına ayırdıkları payı artırma yoluna gitti.
2026 senesine yönelik analizler yapılırken, değerli metalin görünümünün süregelen jeoekonomik belirsizlikler çerçevesinde şekilleneceği tahmin ediliyor.
Altın fiyatının, mevcut makroekonomik konsensüs beklentilerini büyük ölçüde yansıttığı belirtiliyor ve mevcut şartların herhangi bir değişiklik olmadan devam etmesi durumunda bir aralıkta sınırlı kalabilir. Ancak, WGC, 2025'ten alınan sinyallere dayanarak, 2026'nın da sürprizlerle dolu olabilir ihtimaline işaret ediyor.
Rapora göre, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesi halinde, altının ılımlı kazançlar elde edebilir.
Küresel risklerin tırmandığı ve daha şiddetli bir ekonomik daralmanın yaşandığı bir senaryoda ise altın, çok güçlü bir performans gösterebilir.
Öte yandan, olası Trump yönetiminin politikalarının başarılı olması durumunda ekonomik büyümenin hızlanması ve jeopolitik riskin azalması da bir ihtimal.
Bu durum ise daha yüksek faiz oranlarına ve ABD dolarının güçlenmesine yol açarak, altın fiyatlarını aşağı yönlü itebilir.
KİLİT ROL: ÇEŞİTLENDİRME VE İSTİKRAR KAYNAĞI
Merkez bankası talebi ve altın geri dönüşüm trendleri gibi tamamlayıcı unsurların da piyasa dinamiklerini etkileyebileceği öngörülüyor.
Ancak, WGC'ye göre tüm bu faktörler arasında en kritik olanı, devam eden piyasa oynaklığı ortamında altının portföy çeşitlendiricisi ve istikrar kaynağı olarak rolü kilit önemini koruyor.