Dünya Altın Konseyi açıkladı: 2025’te tarihi rekorlar kıran altın, 2026’ya nasıl giriyor?

Altın fiyatının, mevcut makroekonomik konsensüs beklentilerini büyük ölçüde yansıttığı belirtiliyor ve mevcut şartların herhangi bir değişiklik olmadan devam etmesi durumunda bir aralıkta sınırlı kalabilir. Ancak, WGC, 2025'ten alınan sinyallere dayanarak, 2026'nın da sürprizlerle dolu olabilir ihtimaline işaret ediyor.