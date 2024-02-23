Dünyaca ünlü bankadan ürküten altın tahmini! Tarih verdiler... 23 şubat 2024 altın fiyatları
ABD merkezli önemli bir banka olan CİTİ bank önümüzdeki 12 ve 18 ayda altın fiyatlarında beklenen artış ve bu artışın boyutuna ilişkin eleştirel bir değerlendirme yayınladı. Değerlendirmede altın fiyatları ürkttü. İşte ayrıntılar ve 23 şubat 2024 altın fiyatları...
Altının fiyatlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ons başına yaklaşık %50 artarak 3.000 dolar seviyesine ulaşacağını söylüyor. Citi'nin değerlemesine bakıldığında, bu artışa katkıda bulunan birkaç temel faktöre dikkat çekiliyor.
En önemli etkenin merkez bankalarının altın alımlarının daha da artması olduğu belirtilirken, olası stagflasyon ve küresel durgunluk senaryolarında güvenli liman altının yükselişe geçebileceği ve fiyatların yükselebileceğine dikkat çekildi.
Citi analistleri, özellikle gelişmekte olan piyasalarda dolara olan güvenin azalmasının ardından altına olan talebin artabileceğini, merkez bankalarının altın alımlarını artırmasının altına olan güveni artırabileceğini, bunun daha da artacağı ifade edildi.
Dolarsızlaştırma stratejileri de altına olan talebi fazlalaştırır. Geçtiğimiz sene yıl sonu dolar tahmini açıklanmış, merkez bankası yıl sonunda 40 lira olmasını beklediğini açıklamıştı. Citi'nin 12-18 aylık altın tahmini 3.000 dolar.
Ons 3 bin dolar, dolar ise 40 lira olursa;
3000 / 31.10 = 96,46302250803859
96,46302250803859 X 40 TL = 3858 TL.