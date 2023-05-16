Dünyadaki çiftlik sayısı azalıyor: işte bu sizin için neden önemli?

Çalışma, Afrika ve Asya'daki kırsal, çiftliğe bağımlı toplulukların bile faaliyet gösteren çiftliklerin sayısında bir düşüş yaşayacağını gösteriyor. Çalışma ile ilgili CU Boulder'da çevre çalışmaları profesörü olan Zia Mehrabi, şu açıklamalarda bulundu:

- Yaygın çiftlik oluşumundan küresel düzeyde yaygın konsolidasyona doğru bir dönüm noktası görüyoruz ve insanlığın şu anda üzerinde bulunduğu gelecek yörüngesi de bu. Çiftliğin büyüklüğü ve var olan çiftliklerin sayısı önemli çevresel ve sosyal sonuçlarla ilişkilidir.