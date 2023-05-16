Dünyadaki çiftlik sayısı azalıyor: işte bu sizin için neden önemli?
Colorado Boulder Üniversitesi'nin yeni araştırması, 21. yüzyılın sonuna kadar mevcut çiftliklerin ortalama büyüklüğü iki katına çıkarken küresel çiftlik sayısının yarı yarıya azalacağını ve bunun da dünyanın gıda sistemleri için önemli riskler oluşturacağını söylüyor.
Çalışma, Afrika ve Asya'daki kırsal, çiftliğe bağımlı toplulukların bile faaliyet gösteren çiftliklerin sayısında bir düşüş yaşayacağını gösteriyor. Çalışma ile ilgili CU Boulder'da çevre çalışmaları profesörü olan Zia Mehrabi, şu açıklamalarda bulundu:
- Yaygın çiftlik oluşumundan küresel düzeyde yaygın konsolidasyona doğru bir dönüm noktası görüyoruz ve insanlığın şu anda üzerinde bulunduğu gelecek yörüngesi de bu. Çiftliğin büyüklüğü ve var olan çiftliklerin sayısı önemli çevresel ve sosyal sonuçlarla ilişkilidir.
Mehrabi, çiftçiliğin küresel durumunu değerlendirmek için BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün tarımsal alan, kişi başına düşen GSYİH ve 180'den fazla ülkenin kırsal nüfus büyüklüğüne ilişkin verilerini kullanarak önce 1969-2013 yılları arasındaki çiftlik sayılarının gelişimini yeniden yapılandırdı, ardından da bu sayıları 2100 yılına kadar tahmin etti.
Analizleri, dünya genelindeki çiftlik sayısının 2020'de 616 milyondan 2100'de 272 milyona düşeceğini ortaya koydu. Bunun önemli bir nedeni var: Bir ülkenin ekonomisi büyüdükçe, daha fazla insan kentsel alanlara göç eder ve kırsal alanlarda toprağa bakacak daha az insan kalır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'da on yıllardır çiftlik sayısında azalma ve çiftlik büyüklüğünde artış yaşanmaktadır. ABD Tarım Bakanlığı'nın en son verileri, 2022 yılında 2007 yılına kıyasla 200.000 daha az çiftlik olduğunu göstermektedir.