Dünyanın en değerli gıda şirketi belli oldu! McDonald’s’ı tahtından etti, zirveye yerleşti
Milyar dolarlık devlerin yarışında sürpriz lider! TAG tarafından açıklanan listeye göre, gıda sektörünün en değerli 10 şirketi arasında zirvede yer değişti. McDonald's ilk sırayı kaptırdı.
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TAG tarafından yayımlanan raporda dünyanın en değerli 10 gıda şirketi sıralandı. Nüfus artışı, küresel lojistik ağlarının genişlemesi ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte gıda sektöründe rekabet daha da kızıştı.
İşte Ekonomim'in derlemesine göre, dünyanın en değerli 10 gıda şirketi:
10. THE HERSHEY CO. - 38.6 Milyar $
9. DANONE - 53.7 Milyar $
8. CHIPOTLE - 57.3 Milyar$
7. COMPASS GROUP - 59.5 Milyar $
6. HINDUSTAN UNILEVER - 67.8 Milyar$
5. MONDELEZ - 81.1 Milyar $
4. DOORDASH - 108.4 Milyar$
3. UNILEVER - 147.6 Milyar $
2. MCDONALD'S - 214.5 Milyar$
1. NESTLÉ - 228.9 Milyar $