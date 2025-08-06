Dünyanın en değerli gıda şirketi belli oldu! McDonald’s’ı tahtından etti, zirveye yerleşti

TAG tarafından yayımlanan raporda dünyanın en değerli 10 gıda şirketi sıralandı. Nüfus artışı, küresel lojistik ağlarının genişlemesi ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte gıda sektöründe rekabet daha da kızıştı.

İşte Ekonomim'in derlemesine göre, dünyanın en değerli 10 gıda şirketi: