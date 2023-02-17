E-Devlet'ten doğalgaz yardım almak için ne yapmalı

Evi yıkılan ya da hasar alan kişilerin mağdur olmasından dolayı bu faturalara bir düzenleme getirilmesi istendi. Sevindirici haber ise ilk olarak doğalgaz faturalarından geldi. Doğalgaz yardımı almak isteyenler için başvurular E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapabilmek için ise belirli şartlar olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşların doğalgaz faturalarını miktarı belli olmadan ödemesinin yapılacağı kesinleşti. Eğer siz de faturalarınızı ödemekte zorluk çekiyorsanız E-devletten başvuru yapabilirsiniz.