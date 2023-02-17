E-Devlet'ten doğalgaz yardım almak için ne yapmalı
11 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Etkilenen ailelere ise destek yağdı. Bu destekler depremzedelerin yaralarını sardı.
13,5 milyon insanın etkilendiği felakette ise faturalar merak konusu oldu. Fatura paralarının alınıp alınmayacağını merak eden kişiler araştırmaya koyuldu. Sevindirici haber ise doğalgaz faturaları için geldi. Haberimizin devamında detaylar sizlerle…
DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR
13,5 milyon kişinin ve 11 ilin ağır şekilde yara aldığı deprem felaketi Türkiye gündemine oturdu. Diğer şehirlerden milyonlarca yardım gelerek depremzedelere destek olunmaya çalışıldı. Depremin yaralarının sarılması zaman alacak olsa da her detay özellikle düşünülerek harekete geçildi. Faturalar ise deprem bölgelerinde olan kişilerin merak konusu oldu.
Evi yıkılan ya da hasar alan kişilerin mağdur olmasından dolayı bu faturalara bir düzenleme getirilmesi istendi. Sevindirici haber ise ilk olarak doğalgaz faturalarından geldi. Doğalgaz yardımı almak isteyenler için başvurular E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapabilmek için ise belirli şartlar olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşların doğalgaz faturalarını miktarı belli olmadan ödemesinin yapılacağı kesinleşti. Eğer siz de faturalarınızı ödemekte zorluk çekiyorsanız E-devletten başvuru yapabilirsiniz.
DOĞALGAZ YARDIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN TAŞIMANIZ GEREKEN ŞARTLAR
Maliyetli bir ısınma yöntemi olan doğalgazın yaşanan deprem felaketlerinden dolayı ödenmesi gerekmektedir. Bunun bilincinde olarak başvurular E devlet üzerinden başladı. Başvuru yardımından faydalanmak için ise ilk olarak T.C. vatandaşı olmanız gerekmektedir. Daha sonra E-devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapılması gerekmektedir. Doğalgaz kullanıcısı olmak gerekmektedir.