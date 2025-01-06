EgeYapı GYO' halka arz oluyor

Kabadayı, "Hem uluslararası hem de Türkiye'deki alternatif finansman kaynaklarında, bilhassa, günümüzde enerji verimliliği, yeşil enerji gibi konularda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu alanlarda da faaliyetlerimizi arttırma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gelirler, mevcut devam eden projelerin tamamlanması ve yeni projeler için kullanılacak"