EGM promosyon ödemesi 2025: Maaş promosyonu ne kadar olacak, ödemeler ne zaman yatacak?

SENDİKANIN TALEPLERİ: 270 BİN TL PEŞİN ÖDEME



Sendikanın başlıca talebi promosyonun kişi başına 270 bin TL olarak tek seferde ve peşin ödenmesi. Ayrıca her yıl enflasyon farkına göre ek ödeme yapılması gerektiği belirtildi.