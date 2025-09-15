EGM promosyon ödemesi 2025: Maaş promosyonu ne kadar olacak, ödemeler ne zaman yatacak?
EGM promosyon ödemesi 2025 için bankalarla görüşmeler sürüyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası, kişi başına 270 bin TL peşin ödeme ve 600 bin TL faizsiz kredi talep etti. Ödemelerin sözleşmenin ardından toplu olarak yapılması bekleniyor.
📌 EGM PROMOSYON ÖDEMESİ GÜNDEMDE
Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonu 2025 yılı gündeminde. Yaklaşık 330 bin personelin ekonomik refahını doğrudan etkileyecek anlaşma için bankalarla protokol görüşmeleri yapılıyor.
PROMOSYON NE KADAR OLACAK?
Personel, mevcut protokolün sona ermesiyle yeni rakamı merak ediyor. Bankaların sunduğu toplu ödemeler ekonomik koşullar dikkate alınarak belirlenecek. Enflasyonun yüksek seyretmesi, promosyon rakamlarının da beklentiyi artırmasına neden oldu.
VAKIFBANK PROTOKOLÜ YENİLENECEK Mİ?
Mevcut anlaşma VakıfBank üzerinden yürütülüyordu. Ancak yeni dönemde tekliflerin rekabetçi olması bekleniyor. Personel, bankalardan daha avantajlı seçenekler talep ediyor.
SÖZLEŞME SÜRESİ VE DETAYLAR
Yeni anlaşmanın genellikle 3–5 yıllık süreleri kapsaması öngörülüyor. Ayrıca ödemelerin enflasyona endeksli artışlarla güncellenmesi de gündemde. Bu şartlar, polislerin mali motivasyonunu doğrudan etkiliyor.
2025 TAKVİMİ NASIL İLERLİYOR?
Resmi takvime göre promosyon sözleşmeleri yılın ikinci yarısında yenileniyor. 2025 yılı için ihale sürecinin tamamlanması ve yeni dönemin ilan edilmesi bekleniyor.
EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI DEVREYE GİRDİ
Sendika, 2025 maaş promosyonu için hazırladığı teklif ve çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Süreci titizlikle takip ettiklerini, personelin haklarını koruyacaklarını açıkladı.
SENDİKANIN TALEPLERİ: 270 BİN TL PEŞİN ÖDEME
Sendikanın başlıca talebi promosyonun kişi başına 270 bin TL olarak tek seferde ve peşin ödenmesi. Ayrıca her yıl enflasyon farkına göre ek ödeme yapılması gerektiği belirtildi.
600 BİN TL FAİZSİZ KREDİ TALEBİ
Sendika, promosyon almak istemeyen veya alternatif tercih etmek isteyen personele 600 bin TL sıfır faizli krediverilmesi gerektiğini de teklif etti.
164.440 TL TABAN FİYAT ŞARTI
Sendika, ihale şartnamesinde 164.440 TL’nin taban fiyat olarak belirlenmesini istedi. Bu rakamın altında teklif verilmemesi gerektiğini vurguladı.
EKONOMİK GEREKÇELER
Sendika açıklamasında, polislerin ekonomik olarak nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkı sunmak ve ekonomik nedenlerle yaşanan intiharların önüne geçmek amacıyla bu taleplerin önemini vurguladı.
SÜRECİN TAKİBİ DEVAM EDİYOR
Emniyet Teşkilatı Sendikası, promosyon sürecini şeffaf şekilde yürüttüklerini açıkladı. İhalenin tamamlanması ve en avantajlı teklifin seçilmesiyle ödemelerin kısa sürede hesaplara yatması bekleniyor.