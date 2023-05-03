Ehliyet sahipleri dikkat: 1 Mayıs'tan sonra yapanlar 17.598 TL ödeyecek
Araba sahiplerinin dikkatini çekebilecek bir haber geldi ve araç sigortasında önemli bir güncelleme yapıldığı duyuruldu. Ehliyeti olup araba kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren bir karar alındı ve bu karar 1 Mayıs itibari ile uygulanmaya başlandı.
Ehliyeti olup araba kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren bir karar alındı ve vatandaşlar ile paylaşıldı. Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortasında yeni uygulamaya geçildiği 1 Mayıs'ta başladığı belirtilerek trafik sigortalarına büyük bir zam geldiği bildirildi. Bu noktada yeni uygulama kapsamında kurala göre kaza yapan sürücüler daha fazla trafik sigortası primi ödeyeceği fiade edildi. Ayrıca kaza yapmayan araba sahipleri ise zorunlu trafik sigortasından indirimli olarak yararlanabilecek.
YÜZDE 200 ZAM
Zorunlu trafik sigortasında yeni bir döneme geçildiği belirtilerek araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar alındığı ifade edildi. Bununla beraber trafik sigortasında kaza yapmayan sürücülere yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtilerek kaza yapan sürücüler 17 bin TL, hiç kaza yapmayan sürücüler ise 3 bin TL trafik sigortası ödemek zorunda olduğu bildirildi.
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama başladığı belirtilerek kaza yapan ve yapmayan sürücü aynı sigorta primini ödemeyeceği ifade edildi. En düşük basamakta yani 0’da “çok riskli sürücüler” yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacağı vurgulanarak kaza yapmayan sürücülerin 8. basamakta yer aldığı aktarıldı.
1 MAYIS İTİBARİ İLE BAŞLADI
Kaza yapmayan sürücülerin poliçelerinde yüzde 50 indirim olacak. Fiyatlar kaza yapmayan sürücüler için düşecek ve bu uygulama 1 Mayıs itibari ile başladı.