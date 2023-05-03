Ehliyet sahipleri dikkat: 1 Mayıs'tan sonra yapanlar 17.598 TL ödeyecek

Ehliyeti olup araba kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren bir karar alındı ve vatandaşlar ile paylaşıldı. Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortasında yeni uygulamaya geçildiği 1 Mayıs'ta başladığı belirtilerek trafik sigortalarına büyük bir zam geldiği bildirildi. Bu noktada yeni uygulama kapsamında kurala göre kaza yapan sürücüler daha fazla trafik sigortası primi ödeyeceği fiade edildi. Ayrıca kaza yapmayan araba sahipleri ise zorunlu trafik sigortasından indirimli olarak yararlanabilecek.